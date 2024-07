San Siro, Sala: "Spero si possano convincere le squadre. Sono chiamate a una decisione"

vedi letture

Beppe Sala torna a parlare di San Siro. Il Sindaco di Milano, ai taccuini dell'edizione milanese del Corriere della Sera ha commentato: "Il mio sogno, che purtroppo non sono riuscito a realizzare, è la riapertura dei Navigli. Operazione molto costosa e non abbiamo i fondi. Io credo che si debba continuare nel percorso di internazionalizzazione che fa bene alla città. E poi c’è una cosa un po’ urticante per me, la questione stadio, dove non voglio essere ottimista né pessimista, sono pragmatico. Ma spero che si possa trovare una soluzione per salvare San Siro e per convincere le squadre che può essere ancora la loro casa".

Poi Sala ha continuato: "Fra le possibilità anche quella che le due società acquistino il "Meazza?Si può fare tutto. Il tema è se le squadre accettano di ristrutturarlo, sapendo che ci è stato spiegato da WeBuild che può essere ristrutturato senza fermare le partite, perdendo 4/5.000 posti dei 74.000 attuali. Ora che è chiaro, sono chiamate a una decisione. Se intraprendono questo percorso, ogni formula può essere valida: comprare, il diritto di superficie a 90 anni... Vediamo. E in caso di lavori, chi è meglio che li faccia? La risposta è banale, meglio i privati, hanno più capacità e possono essere rapidi. Io ci spero"