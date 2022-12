San Siro, Sgarbi: "Il vincolo monumentale scatterà nel 2024 in automatico, in ogni caso"

MilanNews.it

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato ancora una volta della situazione legata a San Siro che lui non vorrebbe abbattere. In particolare Sgarbi aveva fatto richiesta per proteggere l'impianto con il vincolo monumentale: "Alla fine ha prevalso il no al vincolo monumentale, ma che nel 2024 scatterà automaticamente perché sono passati 70 anni dall'ultimo intervento significativo sullo stadio che risale al 1954. Basta aspettare un anno e, anche se non facessi nulla, scatterebbe il vincolo"