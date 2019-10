San Siro, Tuttosport: "C’è l’altolà di Sala"

Il quotidiano Tuttosport torna a occuparsi della questione San Siro. La partita per il futuro del Meazza - si legge - entra nella fase decisiva. Il sindaco Sala ha esternato nuovamente le sue perplessità sui progetti presentati da Milan e Inter: “Sarebbe importante trovare una formula per non buttare giù lo stadio”, ha affermato il primo cittadino, il quale continua a non essere convinto dell’abbattimento della Scala del calcio.