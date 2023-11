San Siro un fattore, Pioli: "Conoscevamo il Muro Giallo, loro non conoscono il San Siro da Champions"

Stefano Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Le parole sull'atmosfera di San Siro, che potrebbe essere un fattore positivo e determinante per i rossoneri: "Dico solo una cosa: noi conoscevamo il Muro Giallo, ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Sono sicuro che ci aiuteranno anche domani sera i tifosi". Anche contro la Fiorentina, sabato, nonostante un periodo non felicissimo a livello di risulati, il popolo rossonero ha risposto presente con 73mila spettatori presenti.