Sandro Nesta spiega la differenza di vincere col Milan e con la Lazio

vedi letture

Lunga chiacchierata tra Alessandro Nesta e Luca Toni sul canale YouTube di Prime Video Sport. Lo storico difensore centrale, oggi allenatore del Monza, ha parlato lungamente anche del suo periodo in rossonero. Le sue dichiarazioni in un estratto dell'intervista ad Amazon:

Com'era il tuo rapporto con Seedorf?

“Gli voglio bene come ad un fratello. Io ho un carattere particolare, ma pure lui. Litigavamo. Abbiamo litigato tanto, voleva sempre fare il contrario. Ma per dirvi che rapporto abbiamo, una volta lui è andato a Los Angeles e per 4-5 giorni mi ha lasciato il figlio a casa a Miami, è un grande amico mio. Però con Clarence, per caratteri, ci siamo beccati un po’… È un ragazzo super, un giocatore che in campo ti fa vincere le partite ma a volte personalità anche troppa (ride, ndr). È un grande, un ragazzo d’oro”.

C’è uno scudetto che ti è rimasto più nel cuore?

“Il primo. Era un anno in cui eravamo usciti dalla Champions e così abbiamo rimesso la stagione su. Però lo scudetto che mi rimane più nel cuore è quello che ho vinto con la Lazio. Perché a Milano scudetti, coppe… Sono abituati. Festeggi un giorno. A Roma abbiamo festeggiato un mese. Al Milan si festeggia forte quando si vince la Champions”.