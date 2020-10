Giuseppe Sannino, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sul momento del Milan: “Ha puntato sui giovani. E Pioli è una persona speciale, l’ho sempre stimato. Mai una parola fuori posto. E quando si lamenta lo fa con modi gentili. Sono contento per lui e per il Milan. E sono contento di vedere al timone dei rossoneri una persona come Maldini”.