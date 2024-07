"Sarebbe la più grande perdita di faccia nella storia del calcio se dicessi: 'Farò un'eccezione per voi'": Klopp non vuole allenare in Premier

Fresco di addio al Liverpool, Jurgen Klopp ha escluso un rapido ritorno alla carriera di allenatore e ha definitivamente scartato la possibilità di diventare il prossimo allenatore dell'Inghilterra: "Sarebbe la più grande perdita di faccia nella storia del calcio se dicessi: 'Farò un'eccezione per voi'", ha detto il 57enne tedesco al Congresso Internazionale degli Allenatori a Würzburg.

Quando gli è stato chiesto cosa il suo consulente Marc Kosicke gli stia proponendo in termini di richieste, Klopp ha risposto: "Assolutamente nulla. Per quanto riguarda il lavoro, nulla di nulla. Nessun club, nessuna nazionale".

Klopp non sa nemmeno se vuole tornare ad allenare. "Farò qualcosa. Sono troppo giovane per giocare solo a paddle tennis e trascorrere tutto il tempo con i miei nipoti. Sarà di nuovo allenare? In realtà escluderei questa possibilità al momento. Vedremo come stanno le cose tra qualche mese. Al momento, non c'è nulla in arrivo". Nella sua avventura al Liverpool Klopp ha collezionato 491 panchine, con 299 vittorie, 109 pareggi e 83 sconfitte. Un titolo nazionale, nel 2019-20, ma anche una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club. Prima dei Redss Klopp aveva fatto la storia al Borussia Dortmund, vincendo anche per tre volte il titolo di allenatore tedesco dell'anno.