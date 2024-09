Saronni polemico: "Comunque io un portiere vittima di così tanti infortuni muscolari come Maignan non me lo ricordo"

La serata del Milan è da dimenticare, sotto ogni punto di vista, ma soprattutto per due motivi: non tanto per la sconfitta in sé, ma per il modo in cui questa è arrivata, e per l'ennesimo infortunio di quando è in Italia di Mike Maignan. Il portiere francese contro il Liverpool ha infatti vissuto una vera e propria Odissea, caratterizzata da addirittura tre problemi fisici che l'hanno costretto poi, nel secondo tempo, ad uscire addirittura in lacrime.

Oramai è una spiacevole routine quella che vede il 16 rossonero fermarsi per un po' di tempo nel corso di una stagione, ed in un momento delicato come questo, con il derby alle porte, è inevitabile che anche l'ex Lille, e la sua tenuta fisica, sia finito al centro delle critiche.

In un post pubblicato su X, infatti, con area polemica Andrea Saronni ha scritto: "Comunque io un portiere vittima di così tanti infortuni muscolari come Maignan non me lo ricordo. Nel caso suggerite".