Sarri: "Sosta insulto al calcio. A parte i soldi a PSG e City, cosa dà il Qatar al calcio?!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Come vede questa pausa per il Mondiale visto il momento della Lazio? In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza (1-0), Maurizio Sarri si discosta anche dai temi di campo (la Lazio è seconda in classifica assieme al Milan) rispondendo a questa domanda: "La vedo come un insulto al calcio. Se qualcuno mi spiega cosa il movimento qatariota possa dare al calcio, esclusi i soldi al Manchester City e PSG, posso cambiare idea. Il calendario lo abbiamo rispettato e ora la sosta fa comodo, visti gli infortunati".