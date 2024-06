Sarri: "Un rimpianto? Forse il Milan, ci ero andato vicino vicino e poi non mi vollero"

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato così del suo momento: "Se ho ricevuto chiamate? Non da club italiani, purtroppo. E sinceramente un po’ mi spiace, c’erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me. Non sono stato interpellato neanche per una chiacchierata. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d’ora. Se mi riferisco a Milan e Fiorentina? Erano due squadre adatte a me, certo".

Durante l'intervista, l'ex tecnico di Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio ha raccontato anche qual è un suo rimpianto nella sua carriera da allenatore: "Se ho un rimpianto? Forse il Milan, ci ero andato vicino vicino e poi non mi vollero. Venne il Napoli, l’esperienza più intensa della mia carriera".