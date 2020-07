Sassuolo a -3 dal Milan, Caputo: “Continuiamo a vivere questo sogno rimanendo aggrappati all’Europa”

A margine della vittoria per 2-1 del Sassuolo sulla Lazio, parla un raggiante Caputo. Ecco le sue parole a Sky Sport: “ È stata una vittoria importante. Vincere su un campo difficile come l’Olimpico ci dà grossa soddisfazione. Continuiamo a vivere questo sogno rimanendo aggrappati all’Europa, anche se i nostri obiettivi di iniziò stagione non erano questi. L’abbondanza della rosa? Sì, siamo tanti e chiunque entra sta dimostrando di fare bene e tutto il valore”