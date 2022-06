Sassuolo, Carnevali: "Incontro col PSG per Scamacca? Campos è un amico"

MilanNews.it

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in passato seguito anche dal Milan. Queste le dichiarazioni a Sky Sport di Carnevali, dg dei neroverdi, sulla trattativa con i francesi: "Incontro con PSG per Scamacca? Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della conversazione. Credo sia un giocatore interessante per molte società".