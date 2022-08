Sassuolo, Dionisi: "Normale che alcuni siano annebbiati e infastiditi dal mercato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tonfo del Sassuolo a sorpresa contro il Modena in Coppa Italia, il tecnico Alessio Dionisi a Mediaset ha parlato anche delle tante voci di mercato che riguardano i suoi e di un impegno complicato contro la Juventus proprio col mercato aperto. "Non credo che cambi qualcosa. Si parla sempre dei più bravi, dei giocatori che hanno dimostrato di più: è normale che alcuni possano essere annebbiati e infastiditi, ci sono fin troppe persone che si occupano di mercato e parlano dei giocatori. Mercato aperto o mercato chiuso, contro la Juventus è sempre difficile: dovremo far meglio di oggi, anche se potrebbe non bastare per ottenere un risultato positivo. Non abbiamo vinto un contrasto".