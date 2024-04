Sassuolo-Milan: 5 diffidati in campo, 3 sono rossoneri

vedi letture

Fra poco più di un'ora e qualche manciata di minuti l'arbitro Massa di Imperia darà il fischio d'inizio della partita fra Sassuolo e Milan, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Fortunatamente nessuna delle due squadre deve fare a meno di qualche calciatore perché squalificato, ma alcuni dei protagonisti dovranno stare attenti ai cartellini perché diffidati.

Sono 5 i diffidati in Sassuolo-Milan, tre rossoneri e due nerovedi. Per quanto riguarda la formazione di Stefano Pioli Thiaw, Tomori e Musah rischiano di saltare il derby di lunedì prossimo contro l'Inter, con questi ultimi due che partiranno anche titolari. In casa Sassuolo, invece, chi rischia di saltare il delicato scontro salvezza contro il Lecce sono Lurentié e Pedersen, ma quest'ultimo non dovrebbe essere neanche della partita.