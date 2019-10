Saudati a MN: "La società ha sbagliato nella scelta dell'allenatore e nel mercato"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Luca Saudati, ex attaccante del Milan, ha commentato gli errori avvenuti quest'anno e nel passato: "Negli ultimi anni ci sono stati diversi errori da parte di chi ha avuto il potere di comandare il Milan. Quest’anno la società ha sbagliato nella scelta dell’allenatore, perché se credi in un allenatore come Giampaolo devi dargli tempo per esprimere al meglio il proprio lavoro e le proprie idee, e l’errore è stato fatto anche nella campagna acquisti, siccome non si è mai visto nella storia del Milan prendere due giocatori di un Empoli retrocesso, seppur con prospettive. La scelta della società è stata di comprare tanti giovani, e credo che per far crescere questo tipo di giocatori devono essere affiancati da grandi giocatori"