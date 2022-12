Saviano: "Scudetto Napoli? Milan avversario numero uno, da bambino temevo Gullit e Van Basten"

MilanNews.it

Roberto Saviano, scrittore, giornalista e da anni punto di riferimento per la lotta alle mafie, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito al campionato del Napoli, squadra di cui è grande tifoso. Queste le sue dichiarazioni sugli avversari che teme di più e che può insidiare il primato in classifica degli uomini di Spalletti: "Il Milan per me è l'avversario numero uno. Forse per i miei antichi incubi da bambino che temeva Gullit e Van Basten. La Juve mi preoccupa meno, credo che sarà frenata dai problemi societari".