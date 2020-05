Savicevic: "Al Milan di oggi servono giocatori forti, non è sempre colpa dell'allenatore"

Intervenuto nella diretta Instagram di Mauro Suma, l'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato delle difficoltà del Milan attuale: “Mi dispiace per questo momento, negli ultimi anni l’Inter sta facendo meglio. Ma è la vita, speriamo di riprenderci. Anche la questione Zvone, non fa bene all’ambiente. Per tornare grandi bisogna indovinare i buoni giocatori. Sono stati cambiati tanti allenatori, ma la “colpa” purtroppo è dei giocatori. La colpa non è tutta degli allenatori. All’epoca il Milan prendeva ottimi giocatori, da Gullit a Seedorf, da Boban a Kaká. Ora nessuno al Milan fa 15-20 gol, nessuno ha dimostrato di essere un leader e un campione".