Savicevic: "Pioli? Meglio di Sacchi, Capello, Ancelotti: loro erano pieni di campioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dejan Savicevic, ex fuoriclasse rossonero, ha parlato a Sportweek uscito in edicola questo sabato mattina e ha elogiato il lavoro del Milan e soprattutto di Pioli che ha seguito e tifato nel corso della passata stagione. Queste le parole del Genio: "La festa è stata meritata perchè abbiamo giocato con continuità. Forse in alcuni momenti della stagione non eravamo i più forti ma c'era un allenatore straordinario. Il merito è di Pioli. Per me è stato più bravo di Sacchi, Capello, Zaccheroni, Ancelotti e Allegri. Loro avevano tutti grandissimi campioni. Lui aveva un giovane gruppo da modellare e aiutare. Ecco perchè ha fatto l'impresa più grande".