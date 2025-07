Savicevic su Allegri: "Parlano i risultati: penso che farà bene"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato una leggenda rossonera come Dejan Savicevic, il "Genio". Giocatore straordinario, ha giocato in rossonero per sei stagioni ed è riuscito a vincere quasi tutto quello che si poteva conquistare con una squadra di club. Nel suo palmares milanista si contano: 3 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa Italiana. Nella sua chiacchierata con la rosea ha parlato un po' di passato ma anche di presente rossonero, con l'arrivo di un giocatore slavo (Luka Modric) e l'interesse per un altro (Dusan Vlahovic).

Le parole di Savicevic su Massimiliano Allegri come tecnico e sul suo ritorno in rossonero: "Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan. Parlano i risultati. Al primo anno ha vinto con il Milan, nella Juve ha dominato. È un bravissimo tecnico, conosce il calcio, conosce gli uomini, sa gestire le situazioni. Io penso che farà bene anche nel prossimo Milan, che è ancora in costruzione. Vediamo".