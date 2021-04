Una sfida per il presente e per il futuro. Così La Gazzetta dello Sport definisce la gara di oggi per l’attaccante Scamacca, per il quale - si legge - c’è un Diavolo da provare a battere oggi e, chissà, da conquistare domani. La missione, ora, è quella di portare in salvo il Genoa, l’ha promesso a se stesso e ai compagni. Il resto verrà.