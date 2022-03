Scamacca: "Essere accostato a un campione come Ibra fa piacere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, ha parlato dell’accostamento con Ibrahimovic: “Lui è un campione, essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare”. Il giovane centravanti è finite nel mirino delle big italiane, Milan compreso: “Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta”.