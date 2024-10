Scampoli di partita per Camarda, che esordisce anche in questo campionato

Subentrando negli ultimi tre minuti di Milan-Napoli, Francesco Camarda ha fatto il suo esordio in questo campionato. L'attaccante 16enne, una settimana fa diventava il più precoce italiano a esordire in Champions League. Quella contro i partenopei è la terza apparizione nel massimo campionato, dopo le 2 della stagione passata contro Fiorentina (stabilendo il record di più giovane esordiente in Serie A) e Frosinone. In questa stagione Camarda è stato utilizzato anche da Daniele Bonera per il Milan Futuro e fin qui ha raccolto 7 presenze, segnando 3 reti.

È inoltre diventato il primo marcatore della storia della squadra in Serie C. Per lui quest'anno anche una presenza in Youth League.