Scandalo Barcellona: la Uefa apre una indagine

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla societa' dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Jose Maria Enriquez Negreira. "In conformità con l'articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA - si legge nella nota pubblicata sul sito del massimo organismo europeo - gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un'indagine riguardante una potenziale violazione del quadro legale UEFA da parte dell'FC Barcelona in relazione al cosiddetto Caso Negreira. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".