Scanzi: "Milan, grande fiducia in Boban. Possiamo arrivare quarti"

Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e opinionista, ha introdotto ieri alla Versiliana la serata dedicata alla presentazione del libro scritto da Sacchi con Luigi Garlando ' La Coppa degli Immortali'. "E' un grande divertimento e un gran piacere - ha detto - l'88/89, la stagione di cui si parla nel libro, fu l'annata perfetta che cambiò la storia del calcio". Scanzi, tifoso milanista, ha parlato a TMW dei rossoneri: "Ci vorrà tempo per riportare molto in alto il Milan. Giampaolo è un ottimo tecnico ma se gli si concede il tempo di fare e di sbagliare. Non ha una rosa per vincere. Se va bene possiamo arrivare quarti. Mi piace comunque la campagna acquisti di adesso, sbagliai ad esultare troppo quando arrivarono Bonucci e Higuain. Giusto puntare sui giovani, avendo pazienza e senza discutere tutti. Ho grande fiducia in Boban".