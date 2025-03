Scarlato: "Non credo che Conte stia trattando con altri club: ha troppo rispetto per il Napoli"

vedi letture

Nel corso di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. L'ex giocatore partenopeo ha parlato della situazione della squadra di Conte e, inevitabilmente, ha toccato il big match tra Napoli e Milan in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Le sue parole, riportate da Tuttonapoli.net.

Negli ultimi giorni si legge di Antonio Conte già in contatto con altre squadre, come Juventus e Milan. Ritiene plausibile che un allenatore in corsa per lo scudetto possa già pensare al futuro o sono solo indiscrezioni?

"Non credo che lui stia trattando con altri club, ha troppo rispetto per la società, la città e la piazza. È normale che un allenatore di valore attiri l'attenzione di altre squadre, ma ora è concentrato sul presente. Ha preso in mano una situazione complicata e l’ha riportata ad alti livelli. Qualcuno potrebbe dire che migliorare il decimo posto della scorsa stagione non fosse difficile, ma bisogna comunque lavorare per ottenere certi risultati. A fine stagione, poi, valuterà il suo futuro con serenità."