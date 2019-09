Scarnecchia a TMW: "Il Milan ha fatto il suo, ha tempo per esplodere"

"I punti li abbiamo fatti ma speravamo di essere più avanti sul piano del gioco". Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è stato molto chiaro sulla situazione attuale dei rossoneri, ancora alla ricerca di un'identità. "Credo che comunque la squadra di Giampaolo abbia fatto il suo, c'è tempo per risistemare la situazione e poi poter esplodere", dice a tuttomercatoweb.com, Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan. "E' ancora indietro rispetto ad altre formazioni però il tempo a disposizione non manca, c'è un buon margine. Le parole di Boban? Non sono d'accordo, ma è anche vero che ha sempre preteso molto da se stesso e dagli altri. Però tutto sommato non credo che la situazione sia così allarmante".