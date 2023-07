Scaroni alla RAI: "Sul mercato abbiamo ancora cose da fare e le faremo. Pioli molto coinvolto nelle decisioni"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a RaiSport a margine dell'evento 'Joyride the Future' organizzato dal Club rossonero con BMW Italia: "Un acquisto alla settimana non è poco, mancano sei settimane davanti: abbiamo ancora alcune cose da fare e le faremo per costruire un Milan forte che possa far bene in Champions League. L'obiettivo numero uno del Milan è essere sempre in Champions League, è ingrediente fondamentale della nostra strategia; poi tutto quello che viene in più è benvenuto naturalmente, ma non è essenziale come essere in Champions".

Come ha visto Pioli?

"Credo che il mister sia contento e soddisfatto. L'ho visto lunedì a Milanello e mi sembrava soddisfatto e contento. Lavoriamo in perfetta armonia tra l'allenatore, la parte tecnica e Furlani: tutto procede in armonia, crediamo molto in questo è che da stile Milan".

È cambiato il ruolo di Pioli?

"È molto coinvolto nelle decisioni che vengono prese e questo è positivo. Il MIlan ha 500 milioni di fan nel mondo: ci vogliono vedere in Champions League e per noi è importante essere lì. Vogliamo nutrire questi fans con i nostri successi".

È arrivato Pulisic...

"È positivo. Partiremo per una tourneé americana. Il Milan è la squadra numero 1 per fans negli USA".