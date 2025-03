Scaroni: "Ci stiamo facendo delle domande sul futuro per far si che sia migliore"

Il Milan scende in campo a San Siro per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sfidano il Como di mister Cesc Fabregas che è una delle squadre rivelazione della competizione. Se il Diavolo vuole alimentare le sue speranze, a oggi remote, di Champions League o comunque quelle di un piazzamento europeo, non c'è altro risultato se non quello della vittoria, anche per trovare un po' di continuità che è sempre mancata in questa stagione. Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Paolo Scaroni, presidente rossonero.

La società è in evoluzione. Qual è in questo momento il suo punto di vista sulla squadra e sul futuro?

"È stata una stagione difficile, non c'è dubbio. Una stagione che ha deluso i nostri tifosi e anche noi. E ci stiamo facendo delle domande sul futuro: come far sì che il futuro sia migliore. Tutto questo non so se chiamarlo evoluzione, mi sembra un naturale processo che vivono tutti i club".