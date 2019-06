Scaroni: “Dispiace non andare in Europa, ma non siamo noi i responsabili”

Arrivato a Casa Milan pochi istanti fa, Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo dell’esclusione dalla prossima Europa League ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: “Le sentenze non si commentano. Ci dispiace molto di non andare in Europa, ma non siamo noi i responsabili delle infrazioni commesse. Dovevamo assolutamente mettere fine a questa faccenda”