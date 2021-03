Scaroni e la partnership con BMW: "Faccio fatica ad immaginare un marchio automobilistico migliore per il Milan"

Intervistato da Sky Sport, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha commentato così la nuova partnership tra Milan e BMW annunciata nella giornata odierna: “Faccio fatica ad immaginare un marchio automobilistico migliore per il Milan. Di fronte a tante case automobilistiche dimmi quella che vorresti col Milan. Meglio della BMW non riesco ad immaginare. Ha una lunga storia ma è modernissima, come vogliamo essere noi del Milan. Suscita passioni come ne suscitiamo noi del Milan, siamo un’accoppiata perfetta. Siamo sulla strada giusta ma abbiamo ancora tante partite da giocare, tanti ostacoli da superare, ma lo facciamo con ottimismo, con quella fiducia e serenità che abbiamo avuto fino ad ora”.