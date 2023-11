Scaroni: "Il Milan è messo bene, sono più preoccupato per il calcio italiano"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk", ha parlato così della situazione del club rossonero e del calcio italiano: "Il Milan è messo bene, abbiamo chiuso il bilancio in attivo dopo tanti anni e abbiamo avuto risultati sportivi accettabili. Quindi sul fronte Milan siamo messi bene, sono contento.

Sul fronte del calcio e del futuro della Serie A sono invece più preoccupato. Se per i diritti tv in Italia le cose si sono concluse in modo accettabile, per i diritti tv internazionali non riusciamo purtroppo ancora ad ottenere quello che vorremmo. Noi incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni, la Premier League 2,2 miliardi. Capire che c'è una grossa differenza. Poi vediamo provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra industria complicano ancora di più le cose, allora mi preoccupo. I risultati sportivi dipendono da quanto incassiamo e dai bilanci delle società".