Scaroni in viaggio a New York: "Orgoglioso di rappresentare i valori del Milan. Prioritario investire sui giovani"

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Scaroni, come comunicato dal Milan attraverso un comunicato, sarà in viaggio come rappresentante di una delegazione rossonera a New York. Domenica 26 marzo il presidente del club parlerà al palazzo dell'Onu a margine della conferenza in cui incontrerà migliaia di giovani studenti: "Change the World - Model United Nations”. Queste sono le parole di Scaroni in vista della sua trasferta americana: "Sono molto orgoglioso di rappresentare in questo viaggio il Milan e i valori che esprime questo Club, che prima di tutto è un’istituzione sociale e culturale, con milioni di sostenitori in tutto il mondo. Ma soprattutto sono lieto di aver l’opportunità di confrontarmi con le più giovani generazioni su temi così appassionanti e centrali per il domani della nostra società, e veder realizzati grazie a Fondazione Milan progetti concreti per il futuro dei ragazzi, come quello insieme alla Success Academy Charter Schools di Harlem”.