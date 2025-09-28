Scaroni: "Nuovo stadio? C'è fiducia. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a DAZN in merito della situazione nuovo stadio. Le sue parole:

Domani giorno cruciale per San Siro:

“Domani è la fine mi auguri di un lungo percorso che ho iniziato tanti anni fa, credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà una decisione saggia per i due club e per il calcio italiano. Un passaggio fondamentale che mi auguro che domani avverrà”.

C’è fiducia? Ci sono stati dubbi sulla trasparenza…

“Per quanto riguarda il Milan è molto semplice. Il Milan è di proprietà di RedBird che è di proprietà del signor Gerry Cardinale che vediamo spesso e che conosciamo un po’ tutti. Il tema della trasparenza non riesco a capirlo. Per quanto riguardo l’Inter parleranno loro, ma la loro situazione è analoga alla nostra".

Siete fiduciosi?

"Siamo fiduciosi perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti: squadre, Milano, l’Italia, il calcio italiano. Non vedo chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo".