Scaroni: "Nuovo stadio? Progetto guidato e sostenuto da RedBird e dalla visione strategica di Gerry Cardinale”

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Ieri pomeriggio, durante l’evento “Motore Italia - Edizione Milano Olimpica Internazionale 2026”, Paolo Scaroni, Chairman di AC Milan, è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni in merito al tema Nuovo Stadio: "Un progetto - guidato e sostenuto da RedBird e dalla visione strategica di Gerry Cardinale - fondamentale per la crescita del Club”

Sul ruolo di Milano, ha dichiarato: "Milano negli ultimi anni ha dimostrato una grande capacità di attrazione. E oggi è sempre più una capitale dello sport", con riferimento anche alle Olimpiadi appena concluse: "Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un passaggio importante. In un recente incontro di Assolombarda è stato ricordato che i Giochi possono generare sul territorio milanese circa 2,5 miliardi di euro di produzione e oltre un miliardo di valore aggiunto."

Nell’intervento, Scaroni ha parlato anche del ruolo dello sport come generatore di valore per Milano: "Lo sport contribuisce in modo concreto all’economia della città, anche grazie al calcio e alle sue due squadre riconosciute in tutto il mondo, Milan e Inter". A supporto viene riportato che "il Milan porta allo stadio oltre 72 mila persone a partita. È la media più alta in Italia e tra le più alte in Europa. Un movimento che genera valore per tutta l’economia della città".

Contestualmente, ha parlato anche del nuovo stadio: "In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, guidato e sostenuto da RedBird e dalla visione strategica di Gerry Cardinale. Per la città e per il territorio parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro: un’infrastruttura inserita in un nuovo quartiere moderno e verde, con oltre il 50% dell’area destinata a parchi e spazi pubblici, pensato per essere vissuto 365 giorni l’anno".

Secondo uno Studio Ambrosetti, viene ricordato che "il progetto può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto economico nella fase di costruzione e oltre 3 miliardi di euro all’anno a regime. Per il Milan significa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi da stadio, un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del Club e offrire ai tifosi un’esperienza moderna. Un progetto sostenuto dalla nostra proprietà RedBird, che porta competenze internazionali nello sviluppo degli stadi, in linea con il modello virtuoso del Milan basato su competitività sportiva e disciplina finanziaria".

In chiusura viene evidenziata anche la portata sistemica del progetto: "E più in generale, per il calcio e per il Paese, il nuovo San Siro può generare un effetto volano per tutto il sistema sportivo italiano, come dimostrano i nuovi progetti che stanno prendendo forma in diverse città, da Roma fino a Palermo. Una prospettiva importante per Milano e per il nostro Paese".