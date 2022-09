Scaroni: "Se dovessimo decidere domani sullo stadio faremmo la Cattedrale"

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto nella conferenza stampa sul nuovo stadio organizzata presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte, soffermandosi sui tempi lunghi per la realizzazione dell'opera: "Se un processo di decisione impiega tanti anni, è normale che in quel periodo le cose possano cambiare. Tutto cambia e si muove, non rimaniamo fermi. Di fronte a questi tempi così lunghi il mondo cambia. Il Milan ha pure cambiato proprietà. Succedono tante cose. Non dobbiamo decidere domani mattina purtroppo. Se dovessimo decidere domani alle 7 faremmo la Cattedrale, ma non è così purtroppo. Quindi ci sentiamo liberi".