Scaroni: "Speriamo di arrivare anche noi alla capienza totale degli stadi"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Paolo Scaroni ha parlato della capienza degli stadi per la prossima stagione di Serie A. Queste le sue parole: "È un primo passo importante, di cui sono grato al presidente Figc Gravina e a quello di Lega Dal Pino. Certo, non mi sfugge che in Germania, Francia, Inghilterra siano aperti al 100%. Speriamo di arrivarci anche noi".