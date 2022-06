Scaroni sul nuovo stadio: "Il primo sito che ci dà il via libera, lo prendiamo"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nella sua lunga chiacchierata su Il Foglio di oggi, ha concluso con una battuta sul nuovo stadio di Milano, progetto a cui sta lavorando alacremente da anni ormai. Queste le sue parole: "Il primo sito che ci dà il via libera noi lo prendiamo. Sono abbastanza ottimista per quanto riguarda la zona di San Siro. Certo, quando a novembre abbiamo deciso di abbassare i volumi per le attività non-stadio, l'ultima cosa che avrei immaginato è che ci sarebbe voluto un altro anno di attesa per la consultazione pubblica. Così diventa un percorso complicatissimo. Fare uno stadio in Italia è come fare un rigassificatore"