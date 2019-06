Schick segna una doppietta in Nazionale e si toglie qualche sassolino: "Qui ho palloni giocabili e soprattutto opportunità"

Patrick Schick, attaccante della Roma recentemente accostato al Milan, ha segnato una doppietta con la Repubblica Ceca contro la Bulgaria. Il classe '96, intervistato nel postpartita, ha rilasciato dichiarazioni non proprio prive di polemiche in relazione al suo scarso utilizzo in giallorosso: "Qui abbiamo uno stile diverso di gioco, sono più nel vivo, ho più palloni giocabili, soprattutto ho delle opportunità, che è la differenza principale".