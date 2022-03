Sconcerti: "Contro il Napoli ho visto il miglior Milan della stagione"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, ai microfoni di Pressing, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Napoli: "Ho visto il miglior Milan della stagione, ha fatto tutto quello che serviva per vincere la partita. E' stato un Milan rigoroso, ho visto una squadra completa, ho visto finalmente una squadra da campionato. Non so poi come andrà a finire la corsa scudetto. I gol che servono al Milan li sta facendo Giroud".