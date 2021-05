Sconcerti: "De Paul sarebbe il giocatore ideale per il Milan"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del futuro del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Milan, fuori Calhanoglu, dentro forse Mkhitaryan. Ci guadagnerebbe?

"Il turco è stato un limite, perché segna pochissimo e ci mette sempre un attimo in più a tenere il pallone e oggi è un difetto abbastanza grave. E' un buon giocatore. Credo che De Paul sarebbe l'ideale per l'Inter al posto di Eriksen, per la Juve a centrocampo, per il Napoli al posto di Bakayoko e Fabian Ruiz, e nel Milan al posto di Calhanoglu".

Atalanta-Milan, sfida chiave per la Champions. Che succederà?

"Bisognerà vedere come starà l'Atalanta, ma è una partita aperta, che il Milan può vincere. Ha vinto tanto in trasferta, come nessun'altra. Non credo che vedremo il Milan terrorizzato di domenica. Se fosse ancora impaurito, sarebbe giustamente un Milan non all'altezza della Champions. Non credo troverà un'Atalanta scarica, giocare con una squadra votata all'attacco è ideale per una che non ha uomini gol".