Sconcerti: "Il Milan è un caso non risolvibile"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato così del Milan: "Il Milan non va visto per questo risultato enorme, ma nell’insieme. È una buona squadra di giocatori normali, di poca personalità. È piena di mezzi campioni e di mezzo niente. Il Milan ha vinto 6 partite, contro Brescia, Verona, Spal, Genoa, Parma e Bologna. Ha perso 8 volte, di cui 5 contro le prime 5 della classifica. Di cosa stiamo parlando? Non è ironia, è destino, un amore mai nato ma intensamente voluto, l’inespressione delle notti bianche, sudate e malaticce. Non c’è squadra in questo Milan che sia all’altezza dell’idea che abbiamo di un qualunque altro Milan. C’è gentilezza, crasi, leggerezza di muscoli e idee. Un alto e basso non deciso dal Milan, ma dalla qualità degli avversari. Era chiaro fin dall’inizio, fin da Giampaolo, ma direi anche fin da Fassone. Dentro c’è tutto, incompetenza, ingenuità, arroganza, sfortuna, limiti tecnici. Non è risolvibile, ma nemmeno sopportabile".