Sconcerti: "Il Milan mi piace molto, sa giocare a calcio. Ho fiducia per l'anno prossimo"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul Milan, mostrandosi fiducioso in vista del futuro: "A me piace molto il Milan. Ha una squadra dalla qualità media molto alta, senza leadership, sa giocare a calcio ma è debole nella personalità. Se la trova sarà tra chi giocherà il calcio migliore. Se ricordate la prima ora di Firenze, è tra le squadre migliori che ho visto quest'anno. Poi però nell'ultima mezz'ora è stata travolta dal ritmo della Fiorentina ed è andato in difficoltà cosmica. Romagnoli si sta involvendo, deve ritrovare cattiveria e motivazioni. Lascio perdere Ibrahimovic perché il Milan non ha bisogno di ricordi ma di un'area tecnica che dia solidità. Rangnick è eccessivo, dà molto e consuma molto, non è un caso che sia rimasto fermo due anni per stress. Guardate il Lipsia, e quello potrebbe essere il Milan del prossimo anno, perché i giocatori ce li ha. Ho fiducia nel Milan dell'anno prossimo".