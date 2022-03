MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Mario Sconcerti, giornalista, si è così espresso a TMW Radio su Napoli-Milan: "Non so dare un pronostico, credo sia un po' più completo il Napoli ma significa poco in uno scontro diretto. Al Napoli basterebbe rifare i punti fatti lo scorso anno nel finale per vincere anche lo Scudetto".