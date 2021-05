Nel suo articolo per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti si è soffermato anche sul mercato del Milan, o meglio, sulla ricerca, da parte dei rossoneri, di una punta: "Non può essere Giroud l’alternativa a Ibrahimovic - ha affermato -. Può esserlo Scamacca per fisico e qualità, oppure, meglio, uno diverso e totale come Raspadori".