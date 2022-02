Sconcerti sul CorSera: "Nel Milan siamo tutti innamorati di Leao, ma quello che serve per vincere è Giroud"

MilanNews.it

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il momento del Milan: "Nel Milan siamo tutti innamorati di Leao ma quello che serve per vincere è Giroud. Lui solo ha i gol che mancano al Milan. Leao ha i gol belli, Giroud quelli facili. Potrebbe bastare anche Ibrahimovic su cui però non so dire nulla nel senso che appartiene ormai a un territorio inesplorato, è un esperimento in ogni partita. È lungo sul campo anche il Milan perché Kessie dà meno e Tonali corre da troppe parti. Credo però si sia rinunciato in fretta a un equilibratore come Saelemaekers. Messias ha più idee, ma meno peso tattico. Forse è un caso, ma da quando sono cominciati gli avvicendamenti tra lui e Saelemaekers, alla tredicesima giornata (sconfitta a Firenze), il Milan ha perso equilibrio. La mia impressione è che il Milan sia stato tenuto in gara dalla perdita di fiducia dell’Inter, ma ormai c’è e arriverà fino in fondo".