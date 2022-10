Sconcerti sul CorSera: "Pioli non sbaglia nulla: a Verona ha indovinato tutto"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona: "È probabile che Pioli a Verona abbia avuto anche fortuna, di sicuro ha indovinato tutto. Quando schierare il centrocampo di riserva, come aspettare che il Verona si sfinisse con le sue marcature a tutto campo, in quale fase di partita gestire la non troppa brillantezza che gli porta il momento. In questo effetto quasi da telecomando, il Milan è molto simile al Napoli, così Pioli a Spalletti. I giocatori vanno in campo come fossero una malattia felice, si contagiano uno con l’altro".