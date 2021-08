Scontro Kane-Tottenham, l'attaccante salta gli allenamenti

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Fra Harry Kane e il Tottenham, ormai, è scontro totale. Il centravanti dell'Inghilterra vuole ad ogni costo il divorzio dagli 'Spurs' e conseguente il trasferimento al Manchester City. Il giocatore, come riferiscono i tabloid inglesi, non si è presentato agli allenamenti e il club londinese dal canto suo ha ribadito come Kane non sia sul mercato, né a dire il vero lo è mai stato. Per il Daily Telegraph è "difficile risanare un rapporto così compromesso, ma le parti non hanno intenzione di muoversi dalle rispettive posizioni: Kane vuole la cessione, mentre il Tottenham non ha intenzione di privarsene", peraltro per rinforzare una concorrente come la squadra di Pep Guardiola. (ANSA).