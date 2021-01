Scontro Lukaku-Ibra, "Go do your voodoo shit!" "You want to speak about my mother?"

"Go do your voodoo shit, you little donkey". Questa la frase che gli audio hanno evidenziato da parte di Zlatan Ibrahimovic a Romelu Lukaku. Uno scontro verbale durissimo tra i due, col belga che tra gli insulti ha risposto a Ibra "I fuck you and your wife, you want to speak about my mother?” Frasi fortissime prima dell'ingresso negli spogliatoi.