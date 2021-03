Scontro Rebic-Becao, Tiribocchi: "Non mi sembra che Rebic modifichi la corsa per andare a colpirlo"

Nel primo tempo di Milan-Udinese c'è stato uno scontro violento fra Ante Rebic e Rodrigo Becao, con il croato che ha colpito in faccia con un calcio l'avversario che era caduto a terra in seguito ad un contrasto. Rebic è stato ammonito e per Simone Tiribocchi di DAZN la scelta dell'arbitro Massa è giusta, l'espulsione sarebbe stata eccessiva: "“Non mi sembra che modifichi la corsa per andare a colpire l’avversario, o almeno me lo auguro. L’impatto è stato davvero molto molto forte”.