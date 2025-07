Scorri la photogallery della nuova terza divisa del Milan

Il Milan questa mattina, insieme allo sponsor tecnico PUMA, ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2025/2026. Il kit farà il suo esordio nell'amichevole di domani contro il Liverpool a Hong Kong, dove è stata anche presentata nella giornata di oggi in uno degli store della marca presente in loco. Guarda in fondo al pezzo la photogallery con le foto della nuova maglia del Diavolo.

Di seguito la parte iniziale del comunicato divulgato dal Milan: "AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Third kit del Club per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei Rossoneri.

Ispirato alla fama internazionale di Milano nel mondo della moda, del design e dell’eleganza, il nuovo Third kit propone una reinterpretazione audace e integrale del celebre monogramma ACM in una grafica all-over – un omaggio alle grandi maison di moda che animano le vie della città e un tributo alla stagione 1995/96, culminata con la conquista dello Scudetto da parte del Milan.

Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il Club rossonero sa fare".